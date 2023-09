Agenda do fim de semana repleta de atrações no Sul do ES! Confira

Mais um fim de semana chegou e a nossa programação está repleta de atrações para curtir com muita animação e alegria no Sul do Espírito Santo. Confira a agenda completa e divirta-se!

Sexta-feira (29)

Bailão do Mazinho – Cachoeiro

‘Sexta Mix’ com Fabrício do Forró, Nick Magnata + Zé Naldo Oliveira e Mario Sanfoneiro – a partir das 22h

Mais informações (28) 99973-0305

Sextou na Praça do distrito de Burarama

Atração com Jair Lobato, que convida o trio Nó na Madeira que vão agitar a noite com muita música boa – a partir das 20h

Festa de Santa Angélica 2023 – Alegre

18h30 – Cerimônia de inauguração da academia Edir Vaillant Machado Ferraz

18h30 – Extensão de calçamento da rua Antônio José Domingos

21h – Forró Country

Gordinho – Cachoeiro

Resenha do Art com Art Samba, Matheus Mattos e Murilo e Dj Neves – a partir das 22h

Pista R$ 30,00 / Meia R$ 15,00 / Camarote R$ 50,00

Pista liberada até 23h30

Elit Pub – Cachoeiro

Noite Capixaba com Dj Wendel – a partir das 22h

Entrada liberada até 23h

Logo após, será cobrado o valor de R$ 5,00 / Podendo sofrer alterações no valor

Boteco do Caranguejo – Cachoeiro

Música ao vivo com Valdir Silveira – a partir das 20h30

Boteco Mister Pig – Cachoeiro

Música ao vivo com Bruno Gonçalves – a partir das 20h30

Eco Bar – Cachoeiro

Forrozen – a partir das 20h

Sábado (30)

Verdinho Bar Universitário – Cachoeiro

‘É o fluxo!’ com KN de Vila Velha, Dj Wesley santos, Art Samba e Felipe Allves – a partir das 22h

Entrada R$ 30 inteira e R$ 15 meia

Festa de Santa Angélica 2023 – Alegre

21h – Dávila Leal

23h – Garota Bronzeada

Domingo (1)

Bar do Tonho Bola de Pau – Cachoeiro

Samba Rock com a banda Bio 28 e participação de Elder Samba&Cia – a partir das 13h30