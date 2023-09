À luz do dia! Homem é preso em flagrante traficando drogas em Marataízes

Após denúncias, policiais militares da Força Tática prenderam um homem por envolvimento com o tráfico de drogas na Praia dos Cações, em Marataízes. A ação, que resultou na apreensão de drogas, ocorreu no último sábado (9).

Segundo a Polícia Militar, os militares avistaram um homem de mesmas características com uma pochete na cintura. Ao notar a presença dos militares, o homem fugiu, descartando a bolsa em um terreno baldio. Ele foi localizado em seguida.

Com o homem, a PM encontrou três buchas de maconha, 18 pinos de cocaína e um aparelho celular. A cadela Aika localizou próximo ao terreno baldio, onde o homem descartou a bolsa com mais 26 buchas de maconha prontos para a comercialização.

O homem e todo o material apreendido foram entregues na Delegacia Regional de Itapemirim.

