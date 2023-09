Absurdo! Criminosos invadem comércio e furtam carnes em Cachoeiro

A Polícia Militar (PM) foi acionada na manhã do último domingo (24), para atender uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial no distrito de Gironda, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a PM, ao chegarem no local, os militares foram informados pela vítima que por volta das 03h da madrugada seu estabelecimento comercial havia sido invadido por dois indivíduos que furtaram cerca de 20 kg de carne e um pote de moedas, contendo um valor de aproximadamente R$ 300,00.

Nenhum suspeito foi preso no momento do fato. A vítima foi orientada a registrar um boletim de ocorrência em uma delegacia para que o caso seja investigado.

