Ação nesta quinta (21) levará serviços gratuitos de saúde à Praça de Fátima

Setembro é o mês dedicado ao esclarecimento e prevenção do suicídio, e em Cachoeiro, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) tem promovido ações alusivas sobre a temática. Nesta quinta-feira (21), na Praça de Fátima, haverá uma atividade especial. Com início previsto para às 8h, a ação terá apresentação cultural, musical e artística e roda de conversa com o psiquiatra Matheus Guimarães, que abordará sobre saúde mental e prevenção ao suicídio.

Além disso, até às 10h, durante todo evento, serão disponibilizados serviços de saúde, como: aferição de pressão e glicemia, testes rápidos e vacinação.

Os equipamentos da Rede de Atenção Psicossocial, Centro de Atenção Psicossocial — álcool e drogas (Caps ad), Centro de Atenção Psicossocial II e Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos (Capaac), também estarão presentes oferecendo atendimentos e esclarecendo dúvidas.

Ações nas Unidades de Saúde

Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) também estão sendo concentradas ações relacionadas ao Setembro Amarelo.

Nesta terça (19), as UBS do Abelardo Machado, Agostinho Simonato, Paraíso, BNH de Baixo, BNH de Cima, Coutinho e Conduru receberam rodas de conversa abordando doenças da mente e como tratá-las, ações dinâmicas temáticas, atendimentos de aferição de pressão e glicemia, orientações para o combate ao suicídio e café compartilhado.

“Este mês estamos trabalhando o combate ao suicídio, é importante conscientizar as pessoas sobre um tema tão sensível”, salienta o secretário de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler.

A programação terá continuidade no decorrer do mês — confira o cronograma abaixo.

Programação completa

Quarta-feira (20)

— UBS São Luiz Gonzaga

Palestra: Prevenção ao suicídio, 13h

— UBS Gilson Carone

Roda de conversa sobre saúde mental e prevenção ao suicídio, 10h

— UBS Otton Marins

Roda de conversa temática, 8h

— UBS Jardim Itapemirim

Palestra: “Suicídio: quebrando o silêncio e acolhendo a vida”, 8h

— UBS Village da Luz

Sala de Espera sobre valorização da vida, 8h

Quinta-feira (21)

— UBS Jardim Itapemirim

Palestra: “Saúde Mental: como manter os diante dos desafios cotidianos”, 8h

Sexta-feira (22)

— UBS Jardim Itapemirim

Palestra com o tema: depressão pós-parto, 8h

— UBS Vila Rica

Palestra temática, 8h30

— UBS Itaoca

Roda de conversa: “Você não está sozinho”, 8h

Terça-feira (26)

— UBS Novo Parque

Palestra temática, 8h

— UBS Ferroviários

Palestra temática, 8h

Quarta-feira (27)

— UBS Pacotuba

Roda de conversa temática, 9h

— UBS Novo Parque

Palestra temática, 8h

Quinta-feira (28)

— UBS Alto Amarelo

Palestra: “Ir ao psiquiatra? Eu?”, 8h

Sexta-feira (29)

— UBS Amaral

Palestra temática, 8h