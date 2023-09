Cachoeiro: acidentes de trânsito já fizeram mais de 1,1 mil vítimas em 2023

Na Semana Nacional do Trânsito, um número preocupante chama atenção para um problema que muitas vezes pode ser evitado. Os acidentes que acontecem diariamente em ruas e avenidas de Cachoeiro de Itapemirim.

Com prudência e respeitando às leis de trânsito, muitos motoristas poderiam ajudar a salvar muitas vidas.

Para se ter uma ideia, de janeiro a agosto deste ano, só a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, referência para atendimentos de traumas, atendeu mais de 1,1 mil vítimas de acidentes no trânsito.

No ranking dos acidentes, os motociclistas são as principais vítimas. De acordo com levantamento feito pelo hospital, só este ano foram 896 atendimentos.

Já o de acidentes envolvendo automóveis somam 252 atendimentos entre janeiro e agosto de 2023.

Para tentar reduzir esses números, a Santa Casa todos os anos realiza ações voltadas para a conscientização de um trânsito seguro para todos.

Este ano, está apoiando uma iniciativa que está sendo realizada nas escolas da região pela Rádio Cachoeiro.

Na ação, os estudantes do ensino infantil e médio recebem orientações educativas para um trânsito seguro e com menos violência nas ruas, avenidas e rodovias.

O objetivo é influenciar crianças e adolescentes sobre o comportamento correto no trânsito, no sentido que elas possam cobrar dos adultos uma mudança de atitude quando estiverem ao volante.