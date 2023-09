Adolescente cai de árvore e morre em Guaçuí

Um adolescente morreu, neste sábado (2), após cair de uma árvore, na Vila dos Professores, no município de Guaçuí, na região do Caparaó.

Testemunhas relatam que o garoto, de pré-nome Davi, teria subido em uma árvore para pegar uma pipa, quando se desequilibrou e caiu.

Informações preliminares apontam que, com a queda, o adolescente teve uma das artérias cortadas. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo (Sesp), mas até o fechamento dessa matéria não obteve retorno.

Familiares e amigos expressaram a dor da perda por meio das redes sociais. “Descanse em paz, Davi. Que Deus te receba de braços abertos”, diz uma das mensagens publicadas.