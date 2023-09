Agroturismo: Venda Nova reabre Ponto de Informações Turísticas

O Ponto de Informações Turísticas de Venda Nova do Imigrante será reinaugurado, nesta quinta-feira (7). O equipamento, que ficará sob a responsabilidade da Associação da Feira, junto a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato, funcionará todos os dias, de 8h às 17h.

O evento contará com uma mini-feira da agricultura familiar, às 15h, e show com Mackson Cora, às 16h.

No sábado (7), a programação continua, com a abertura do ponto às 8h, mini feira, às 14h, e show com “AhTá!”, às 15h.