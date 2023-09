Ajude o Liam! Vakinha virtual arrecada recursos para cirurgia cardíaca de alto custo

Os pais do pequeno Liam, de apenas oito meses, estão numa corrida contra o tempo para salvar a vida de seu filho. Ele nasceu com uma rara cardiopatia chamada Mitral Valve Parachuter-Like, que é basicamente quando o ventrículo esquerdo, a aorta e a válvula mitral tem um tamanho bem inferior ao normal. Nessa condição, a válvula mitral age como um funil dificultando a passagem do sangue e automaticamente causando hipertensão pulmonar, que hoje é controlada com medicamentos.

Agora ele precisa passar por uma cirurgia delicada e cara, com um médico especialista que, segundo Thamiris Alcântara, mãe do Liam, “é muito bom e super indicado para poder fazer a cirurgia e deixar o coraçãozinho dele melhor. Inclusive dizem que ele é o único hoje que pode fazer essa cirurgia da forma que se deve ser feita”, explica.

Para custear a cirurgia, avaliada em R$ 250 mil, a família abriu a vakinha para arcar com todas as despesas da cirurgia e tratamento, que deve ser feito em novembro, em São Paulo. Até o momento, eles já arrecadaram pouco mais de R$15 mil.

Quem sentir o desejo em ajudar, pode contribuir com a vaquinha atraves do link https://www.vakinha.com.br/4030954 ou no pix [email protected]

Luta

Com apenas 13 dias de vida, Liam foi internado com uma grave hipertensão pulmonar e a partir dai que o problema do pequeno foi descoberto. Ele está se mantendo com medicamento e responde bem ao tratamento, mas para que tudo seja de vez consertado, ele precisa passa por essa cirurgia o quanto antes.