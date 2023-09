Alegre realiza prestação de contas da Saúde nesta quinta-feira (28)

Uma audiência pública, promovida pela Prefeitura Municipal de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Saúde (Sesa), vai analisar as contas da Saúde nos primeiro oito meses de 2023.

A reunião será realizada nesta quinta feira, (28), a partir das 14h50, na Câmara Municipal de Vereadores de Alegre.

Segundo informa a prefeitura do município, a prestação de contas vai oferecer detalhes sobre como os recursos foram aplicados, por meio da leitura dos resultados e dos indicadores de Saúde. A população saberá quais metas foram alcançadas e quais desafios a cidade precisa superar.

No informativo convocando a população, a prefeitura ressalta a importância deste encontro, como uma oportunidade da população contribuir, seja fazendo perguntas, apresentando sugestões ou compartilhando suas preocupações.

