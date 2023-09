Membros do Conselho Tutelar serão escolhidos no próximo dia 1º de outubro

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMCRIAA) de Alegre vai realizar as eleições dos membros do Conselho Tutelar, que ficam na atribuição nos próximos quatro anos, entre 2024 e 2027.

As eleições serão realizadas em seis locais, no dia 1º de outubro, entre 8h e 17h, nos Distritos de Celina, Rive, Araraí, Anutiba, Café e na sede do município na Escola Ruth Alice. Podem votar maiores de 16 anos, com domicílio eleitoral em Alegre.

LEIA TAMBÉM: Consultora do Sebrae capacita estudantes de Alegre em Empreededorismo

Participam da disputa das cinco vagas, 13 candidatos. Dentre os requisitos para a participação, eles precisaram atestar atuação mínima de anos na área de atendimento, promoção e defesa dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

LEIA TAMBÉM: Retorno da Festa de Rive terá forró, sertanejo, DJ, orquestra de violão e futebol

Confira os locais de votação!

LEIA TAMBÉM: Dentista de Alegre viaja neste sábado (23) para encontro com o Papa Francisco

Convite

A Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Alegre, Ediane de Souza Vital, reforça a importância do envolvimento dos cidadãos no processo eleitoral, explicando que o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Ela convida os alegrenses a fazerem a diferença, no exercício do direito ao voto, e se aproximarem das ações de interesse público que acontecem na cidade.

“Faça a diferença! Apelamos a todos os cidadãos para se envolverem no processo eleitoral e escolherem os candidatos que melhor representem os interesses de nossas crianças e adolescentes. Juntos, podemos construir um futuro mais seguro e promissor para todos”, convocou.

Veja os candidatos!