Alunos de Anchieta conquistam medalhas em competição de jiu-jítsu

Alunos da escola municipal Alcides Ceccon, localizada em Castelhanos, em Anchieta, participaram ontem (24), pela primeira vez, da Copa Pepê, realizada anualmente em Guarapari. Na sua 16ª edição, a copa reúne jovens praticante de jiu-jítsu. Os alunos trouxeram para Anchieta diversas medalhas.

De acordo com a diretora da unidade, Elisângela Gonzalez Vieira, os estudantes treinam jiu-jítsu na escola desde junho desde ano e foi a primeira competição que eles participaram. “Com muito empenho eles trouxeram para Anchieta uma medalha de ouro, três medalhas de prata e quatro de bronze”, contou.

A unidade escolar, que funciona em tempo integral, desenvolve o projeto ‘Protagonizaê no esporte’, ministrado pelo professor de educação física, João Coutinho de Souza Júnior. O jiu-jítsu tem ajudado na disciplina e também no processo de inclusão dos alunos da educação especial.

“A Escola Alcides Ceccon hoje encontra-se devidamente registrada em duas federações capixabas de jiu-jítsu, fato inédito entre as escolas do município. Foi pensando em melhorar a disciplina dos alunos que introduzimos o jiu-jítsu nas aulas de esporte e deu muito certo. Hoje estamos colhendo frutos da dedicação e empenho dos nossos alunos”, comemora a diretora.

A escola funciona em regime de tempo integral e atende 205 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.

ALUNOS MEDALHISTAS:

Gabriel Oliveira Rodrigues – Ouro

Welmaique Monico Lopes – Prata

Helber Rodrigues Santos – Prata

Théo Viana Oliveira- Prata

Erick Pietro Santos de Oliveira – Bronze

Calebe Moreno Pires Paula – Bronze

Livia Lopez Victor – Bronze

Monalisa Lima Santos – Bronze

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.