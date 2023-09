Alunos de várias escolas em abertura dos Jogos Estudantis em Marataízes

A Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, deu início na manhã da última segunda-feira (4), aos Jogos Estudantis de Marataízes (JOEMA).

A abertura dos jogos ocorreu na Escola Municipal José Marcelino, e contou com a presença do Prefeito Robertino Batista; do Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Roner Pascoal, Secretária Municipal de Educação, Erondina Almeida, Secretário Municipal de Assistência Social, Albérico Souza, e do Secretário Municipal de Defesa Social, Weliton da Silva.

“O JOEMA já virou tradição na comunidade escolar de Marataízes! Um evento que promove o espirito esportivo entre as escolas da rede pública e privada, educação e esporte andando juntos em mais uma realização de sucesso” afirmou o Prefeito Robertino Batista.

O evento mais uma vez reúne escolas da rede municipal, estadual e particular de educação, com alunos de 11 a 16 anos de idade que disputarão durante as competições. Ao todo, serão treze escolas com as seguintes modalidades: Vôlei de Praia; Beach Soccer; Handebol, Futebol, Basquetebol, Futsal e Voleibol.

O JOEMA segue acontecendo na Praia Central, na quadra de Brejo dos Patos, na quadra da escola Anália Queiroz (Jacarandá), na escola Antônio Serafim (Lagoa Funda) e na escola José Marcelino (Barra). Os jogos vão até a próxima sexta-feira (15), data de encerramento das competições.