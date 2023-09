Anchieta comemora Dia Nacional do Idoso com semana de atividades

No dia 1º de outubro é comemorado o Dia Nacional do Idoso e para festejar a data, o Centro Social dos Idosos de Anchieta preparou diversas atividades no período de 26 a 29 de setembro. O tema deste ano será ‘Vivendo o melhor da longevidade”.

Segundo os organizadores, a programação contará com várias atrações para a melhor idade, aliando informações técnicas, qualidade de vida e diversão. A abertura solene será no dia 26 de setembro no Centro do Idoso. Durante a semana haverá palestras, gincanas, jogos e oficinas. O encerramento da semana será no dia 29 com desfile do anos 60, jantar e baile Túnel do Tempo, animado com Luiz Show.



Programação Semana do Idoso | Anchieta

Terça, dia 26

08h- Café

09h- Roda de Conversa com o fisioterapeuta Fernando Dutra | Tema: o impacto das dores crônicas na qualidade de vida do idoso

13h- Grupo de seresta

13h30- Gincana aquática

13h30- Oficina de artesanato com Fayda Catatinozi

15h30- Café e encerramento

Quarta, dia 27

08h- Café

08h30- Amistoso de vôlei adaptado – Castelo, Marataízes, Vitória, Guarapari, Itapemirim e Vila Velha

11h- Almoço

14h- Forró

15h- Confraternização

Quinta, dia 28

08h- Café

09h- Papo com a nutricionista Tereza Marques | Tema: alimentação saudável para a pessoa idosa

09h40- Campeonato de bocha

13h- Bingo

13h30- Forró com Hermerson Leite

15h30- Confraternização

Sexta, dia 29

17h- Abertura da Festa dos anos 60, 70 e 80

17h30- Apresentação da ginástica rítmica Flash Back

18h- Desfile dos anos 60

18h30- Jantar

19h- Baile Túnel do Tempo com Luiz Show.