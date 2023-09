Anchieta elege novos conselheiros tutelar neste domingo (1º)

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Anchieta realizará no domingo, dia 1º de outubro, votação para o Conselho Tutelar. A eleição contará com a participação de 10 candidatos e cinco serão escolhidos conselheiros titulares e outros cinco conselheiros suplentes para um mandato de quatro anos.

Com atribuições previstas no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), os conselheiros tutelares são responsáveis por garantir a preservação dos direitos das crianças e adolescentes.

Os eleitores de Anchieta poderão votar nos seguintes locais: Escola Tia Marlene Petri, em Alto Pongal; Escola Professora Eddma Maria Mezadri Mulinari, em Baixo Pongal; Escola Marina na Purificação Simões, em Belo Horizonte; Escola Professor Tio Liliu, na sede; Escola de Duas Barras; Escola Manuel de Paula Serrão, em Iriri; Escola Zuleika Fores da Purificação, em Jabaquara; Escola Amarílis Fernandes Garcia, na sede; Escola de Limeira; Escola Maria Luiza Flores, em Mãe-Bá; Escola Esmeralda Muraca, em Nova Anchieta e na Escola Professora Genelice dos Reis Ramos Hermes, em Recanto do Sol.

Para votar é necessário ser morador de Anchieta e apresentar o título eleitoral e um documento com foto. A eleição acontece das 8h às 17h.

A votação não é obrigatória, mas é importante a participação da população, pois os conselheiros eleitos trabalharão em contato direto com a comunidade, prestando atendimento a crianças, adolescentes, pais e responsáveis no município.



Confira os candidatos e seus respectivos números:

Alexandra da Matta – 10

Alex Florentino – 11

Cássio Costa – 12

Ednaldo (Grande) – 13

Fabíula de Limeira – 14

Juscelino de Mãe-Bá – 15

Lidia Santana – 16

Lorena Pereira – 17

Sueli Cardoso – 18

Valéria Louzada – 19