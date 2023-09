Anchieta: ​​​​​​obras de pavimentação estão na reta final em Guanabara

Em Guanabara, no litoral de Anchieta, as obras de drenagem e pavimentação estão caminhando para a reta final e dez ruas estão recebendo as obras. As vias também estão ganhando calçadas e o investimento tem apoio do governo do Estado.

Conforme informações da secretaria de Infraestrutura, serão executados 37.018,14 m² de pavimentação em Guanabara, com 625,12 m² de passeios em concreto (calçadas) e rampas. O convênio é celebrado entre a Prefeitura de Anchieta e o governo do Estado.

O serviço de drenagem será composto por uma rede de manilhas, de diferentes tipos de diâmetro e profundidade, caixas ralos, caixas coletoras, poços de visita, saídas d’água, dissipadores, sarjetas e transposições de segmento de sarjeta. A empresa executora da obra é a RR Costa.

“Estamos garantindo infraestrutura e qualidade de vida para os moradores daquele bairro, Aproveito para agradecer ao governo do Estado por mais essa parceria”, disse o prefeito Fabrício Petri.



As ruas do bairro contempladas com a pavimentação serão:

Rua Antônoio Carlos Rodrigues –

Rua Anchieta-trecho 01

Rua Anchieta-trecho 02

Rua Anchieta-trecho 03

Rua Dos Flamingos

Rua Das Garoupas

Rua Dos Badejos

Rua Dos Delfins

Rua Dos Capixabas

Rua Tanharu