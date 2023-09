Após dois meses, caso de idoso desaparecido no Caparaó segue um mistério

O caso do idoso desaparecido em Divino de São Lourenço, na região do Caparaó, segue um mistério após dois meses. Natalino Soroldoni, de 77 anos, saiu de casa na madrugada do último dia 17 de julho, por volta das 2h38, e nunca mais foi visto. O desaparecimento é investigado pela Polícia Civil de Guaçuí.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que os detalhes do caso não serão revelados, pois podem atrapalhar as investigações, que seguem em andamento. Parentes, amigos e testemunhas de Natalino já foram ouvidos pela Polícia Civil.

O idoso mora com a companheira na região central de Divino de São Lourenço. Ela notou o desaparecimento pela manhã do dia 17 de julho, quando acordou e percebeu que ele não estava em casa. Natalino saiu da residência apenas com a roupa do corpo e deixou o aparelho celular em casa.

Como o idoso tem o costume de levantar cedo para caminhar, a companheira não achou estranho o sumiço. Por volta de 12h, ela começou a notar que algo podia ter acontecido, já que ainda não tinha dado notícias, e ligou para os filhos do idoso e comunicou que ele tinha desaparecido. Eles procuraram a polícia no dia seguinte para registrar o caso.

Durante as investigações, a Polícia Civil conseguiu localizar imagens de câmeras de estabelecimentos comerciais do município, que flagraram Natalino caminhando pelas ruas com um pedaço de madeira na mão. Na imagem é possível visualizar o momento, por volta de 2h49, em que ele acessa uma rua, que leva até a estrada da localidade de ‘Pavão’. Depois disso, não foi mais visto.

Durante três dias foram realizadas buscas em toda a região com a ajuda do Corpo de Bombeiros, cães farejadores da Polícia Militar e a Polícia Militar Ambiental, mas o aposentado não foi localizado. Os amigos e familiares chegaram a realizar um protesto no município no dia 27 de agosto, cobrando uma resposta da polícia para o desaparecimento de Natalino, mas o caso ainda segue sem resposta.