Aposentado morre após ser atropelado por moto em Cachoeiro

Um aposentado de 67 anos morreu na manhã desta quarta-feira (6), após ser atropelado por uma moto no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente ocorreu por volta das 9h20 e Adelson Frederico de Souza Pereira não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com informações da Polícia Militar, a condutora da motocicleta, de 21 anos, contou que descia a via dentro do limite de velocidade, quando o homem entrou de repente na frente do veículo atravessando a rua. Ela ainda teria tentado desviar para o lado, mas ele teria continuado a travessia, não tendo ela tempo para evitar o atropelamento.

A motociclista fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Ela foi encaminhada à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, somente após a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.