Aposta de Cachoeiro acerta os 15 números da Lotofácil; veja prêmio

Tem cachoeirense rindo à toda! Um feliz apostador da “capital secreta do mundo” acertou os 15 números do concurso 2905 da Lotofácil, em sorteio realizado na última sexta-feira (15). A aposta foi feita Loteria Da Real, que fica no bairro Santo Antônio.

Além do sortudo cachoeirense, outra aposta de Teutônia, no Rio Grande do Sul, também acertou os 15 números e vai dividir o prêmio principal que era de R$ 1,7 milhão. Cada um dos apostadores vai levar para casa o prêmio de R$ 846.482,59.

Os números sorteados foram: 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 20 – 22 – 23 – 24.

Como jogar na Lotofácil

A Lotofácil é, como o próprio nome diz, fácil de apostar e principalmente de ganhar. Você marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00. Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h.