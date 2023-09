Apostadores de Cachoeiro e Kennedy estão entre os sortudos da Lotofácil

Duas apostas de Cachoeiro de Itapemirim e uma de Presidente Kennedy acertaram 14 números da Lotofácil, sorteados nesta sexta-feira (29). Cada apostador vai embolsar R$1.908,48.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES BH SUL LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.908,48 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES LOTERIA CACHOEIRO 15 Não Simples 1 R$1.908,48 PRESIDENTE KENNEDY/ES LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.908,48

As apostas que acertaram os 15 números do concurso 2917 foram de Goiânia (GO), Nova Porteirinha (MG), Curitiba (PR) e Avare (SP). Neste caso, a divisão do prêmio renderá R$401.399,29 para cada ganhador.

APARECIDA DE GOIANIA/GO LOTERIA MILIONARIA 15 Não Simples 1 R$401.399,29 NOVA PORTEIRINHA/MG CASA LOTERICA PONTO DA SORTE 15 Não Simples 1 R$401.399,29 CURITIBA/PR LOTERIAS NAPOLI 15 Não Simples 1 R$401.399,29 AVARE/SP LOTERICA PE QUENTE 15 Não Simples 1 R$401.399,29

Como jogar

A Lotofácil é, como o próprio nome diz, fácil de apostar e principalmente de ganhar. Você marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h.

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem, será deduzido o pagamento dos prêmios com valores fixos:

– R$ 6,00 para as apostas com 11 prognósticos certos entre os 15 sorteados;

– R$ 12,00 para as apostas com 12 prognósticos certos entre os 15 sorteados;

– R$ 30,00 para as apostas com 13 prognósticos certos entre os 15 sorteados.

Após a apuração dos ganhadores dos prêmios com valores fixos, o valor restante do total destinado à premiação será distribuído para as demais faixas de prêmios nos seguintes percentuais:

– 62% entre os acertadores de 15 números;

– 13% entre os acertadores de 14 números;

– 10% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 15 números nos concursos de final 0;

– 15% ficam acumulados para a primeira faixa (15 acertos) do concurso especial realizado em setembro de cada ano.

Nos concursos de final 0, após a apuração dos ganhadores dos prêmios com valores fixos, o valor restante do total destinado à premiação será distribuído para as demais faixas de prêmios nos seguintes percentuais:

– 72% entre os acertadores de 15 números;

– 13% entre os acertadores de 14 números;

– 15% ficam acumulados para a primeira faixa (15 acertos) do concurso especial realizado em setembro de cada ano.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Acumulação

Não havendo ganhador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos. Não deixe de conferir o seu bilhete de aposta.