Artesanatos do sistema prisional em exposição na ArteSanto

Projetos desenvolvidos no sistema prisional capixaba estão em exposição na 11ª Feira Nacional do Artesanato do Espírito Santo (ArteSanto), que acontece nesta sexta-feira (22) e segue até o dia 1º de outubro, na Praça do Papa, em Vitória. O evento tem entrada gratuita.

Todas as peças expostas foram produzidas por detentos, por meio de projetos de ressocialização desenvolvidos pela Secretaria da Justiça (Sejus) nas unidades prisionais. Entre eles, estão artesanatos em crochê, como amigurumis, jogos de tapetes e sousplat, além de bolsas, almofadas e caminhas pets em tecido. Materiais em madeira, como cachepôs, porta-tempero, jardineira suspensa, casinhas pets e jogos de mesas e banquetas também estarão em exposição, assim como cestos, jardineiras e cadeiras de fibra sintética. Todos os produtos poderão ser comercializados.

Os itens fazem parte dos projetos: “Reabilitarte”, desenvolvido na Penitenciária Estadual de Vila Velha 2 (PEVV 2); “Marcenaria Jequitibá”, da Penitenciária Estadual de Vila Velha III (PEVV III); “Fábrica de Sonhos e Ateliê PRL”, da Penitenciária Regional de Linhares (PRL); “Mãos que Ajudam”, da Penitenciária de Segurança Média I (PSME I); “Arte em Fibra”, “Puff Designer” e “Arte Livre”, do Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares (CDRL) e “Oficina de Vidas”, “Doando Sorrisos”, “Abraço Pet”, “Retalhos da Minha História” e “Elegance”, do Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFCOL).

“Participar da Artesanto é uma forma de apresentar para a sociedade o valor produtivo das pessoas privadas de liberdade. No sistema prisional, diversos projetos são realizados. Os internos produzem artesanatos de alta qualidade e com acompanhamento técnico. Além disso, ao expor esses produtos na feira, damos visibilidade ao trabalho de ressocialização que a Secretaria da Justiça realiza, sempre pautado no trabalho, estudo e capacitação profissional”, disse o subsecretário de Estado de Ressocialização da Secretaria da Justiça, Marcelo Gouvêa.

A ArteSanto 2023 é uma realização ES Convention & Visitors Bureau, em parceria com a Iamond Design de Eventos, com o apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedor (Aderes), Secretaria da Cultura (Secult), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Sistema OCB.