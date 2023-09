Associação Espírito-Santense do MP visita Câmara de Cachoeiro

Integrantes da Associação Espírito-Santense do Ministério Público estiveram em Cachoeiro de Itapemirim na última quarta-feira (20) e visitaram as instalações da Câmara Municipal. A comitiva, liderada pelo Promotor de Justiça e Presidente da Associação, Leonardo Augusto de Andrade Cezar dos Santos, foi recebida pelo presidente Brás Zagotto (Podemos) e fez muitos elogios ao trabalho realizado pelo Legislativo.

O grupo conheceu toda a estrutura da Câmara, bem como as obras de acessibilidade que estão sendo realizadas. De acordo com Brás, essa aproximação do Legislativo com o Ministério Público, é benéfica para toda a população. “Assim como a Câmara, o MP também zela pela população e pela prestação dos serviços públicos, por isso precisamos caminhar juntos. Essa visita foi importante porque pudemos mostrar aos membros da associação as novas práticas e políticas que estamos implementando, a fim de conquistar uma gestão pública mais transparente, eficiente e comprometida com a participação social”.

Dia Municipal do Ministério Público

Por sugestão da Associação Espírito-Santense do Ministério Público, cujo presidente é o promotor de Justiça, Leonardo Cezar, Cachoeiro de Itapemirim deverá instituir o “Dia Municipal do Ministério Público”. A iniciativa, que conta com a parceria da Prefeitura, visa aumentar a aproximação, o conhecimento e a interação do Ministério Público com a sociedade.

De acordo com o Procurador e Secretário Municipal de Governo, Thiago Bringer, a data, que será criada por meio de uma lei municipal e envolverá as escolas do município, contribuirá para mostrar aos cidadãos a importância da instituição. “O próprio MP vai enviar a minuta para o Executivo elabore o projeto de lei e encaminhe para a Câmara. Cachoeiro será a segunda cidade do Espírito Santo a sancionar uma lei que cria do Dia Municipal do MP, o primeiro foi Nova Venécia”.

O presidente da Câmara, Brás Zagotto, afirmou que o Legislativo também apoia o projeto. “Certamente aprovaremos esse projeto assim que ele for protocolado na Câmara e passar pelos trâmites previstos. Em conjunto podemos fazer muito mais pelo nosso município”, pontuou.

Sobre o Ministério Público

É atribuição do MP garantir a cidadania, assegurar o respeito e o exercício dos direitos individuais e coletivos por meio da fiscalização do cumprimento da lei no âmbito do Estado e dos municípios, zelar pela prestação dos serviços púbicos e defender judicialmente os direitos e interesses da população. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) está presente em todos os municípios capixabas por meio das Promotorias de Justiça e suas diretrizes são o combate ao crime organizado, a atuação pró-ativa, a transparência administrativa e institucional, a defesa do meio ambiente, do patrimônio público com combate permanente à improbidade administrativa, das crianças, dos adolescentes, dos idosos, das pessoas discriminadas e das pessoas com deficiência.