Atílio Vivácqua: com orçamento no vermelho, prefeitura reduz expediente

A Prefeitura de Atílio Vivácqua anunciou que vai reduzir o expediente nas repartições públicas a partir do dia 1º de outubro. Os setores passarão a funcionar das 7h00 às 12h50 e os serviços essenciais serão mantidos.

Na contra mão do que, geralmente, é recomendado pelas boas práticas de gestão, o Poder Executivo municipal, não conseguiu conter gastos e, portanto, recorreu a redução do horário de atendimento à população para equilibrar o orçamento municipal.

Em nota, a administração municipal de Atílio Vivácqua justificou que as dificuldades orçamentárias são decorrentes do “cenário econômico nacional, que vem causando dificuldades à maioria dos municípios brasileiros, em especial, do Estado do Espírito Santo, para a prestação dos serviços básicos necessários à população”.

O texto ainda reforça que “mesmo que o Governo Federal esteja se mobilizando para transferências de recursos dos municípios para diminuir o impacto da redução das receitas do FPM e do ICMS, estará adotando várias medidas de contenção de gastos, sendo uma delas a redução do expediente da Prefeitura Municipal”.