Atleta capixaba luta pela 2ª medalha na 19ª Edição dos Jogos Asiáticos

O atleta capixaba Nacif Elias já está na China para a 19ª Edição dos Jogos Asiáticos e almeja buscar a sua 2ª medalha. Sua competição no judô está marcada para esta terça-feira (26), na categoria meio-pesado (até 100kg). Ele também irá competir na modalidade Kurash (open – peso aberto), que acontecerá no dia 1 de outubro.

No último sábado (23), Nacif participou da cerimônia de abertura dos Jogos Asiáticos: “Foi uma alegria linda, intensa. Estava presente o presidente da China e outros presidentes. É um evento muito grande, me senti honrado em poder participar desse lindo momento”, contou o atleta.

A primeira chave de luta no judô já foi divulgada e seu primeiro adversário será com o atleta do Emirados Árabes, medalhista em mundial. Mas Nacif está se sentindo preparado e convicto que sairá vitorioso.

Essa competição é uma das que valem mais pontos para a classificação olímpica. Mas por enquanto, Nacif não sabe se irá chegar às olimpíadas, pois ele está sem patrocínio, não está conseguindo viajar e não tem um salário mensal para manter a sua família. Hoje, ele trabalha dando aulas, não consegue parar de trabalhar apenas para se dedicar 100% ao esporte. Ele conseguindo um patrocínio, existe a possibilidade de ele participar de mais uma olimpíada.

A preparação de Nacif está bem, mas na última competição do Sul-Americano de Jiu-Jitsu ele acabou machucando o ligamento do dedo e sua mão não está fechando direito. “Mesmo assim, estou me sentindo bem fisicamente e mentalmente. Venho treinando há bastante tempo e espero fazer um excelente combate e sair vitorioso. Meu objetivo é superar o meu resultado, pois eu já fui vice-campeão dos jogos asiáticos. Agora, pretendo ser campeão e deixar meu nome na história permanente no Líbano e dos Jogos Asiáticos.”, explicou o atleta.

E o atleta conclui, fazendo seus agradecimentos:

“Quero agradecer a Deus por estar aqui, minha família, amigos e todos que acreditam no meu trabalho. É uma alegria imensa estar aqui, independente do resultado. Me sinto honrado e privilegiado e o foco continua na meta e no objetivo. Agradeço a todos que me apoiam! Vamos para cima, trazer essa medalha para o estado do Espírito Santo e para todos que acreditam em meu trabalho. Pra cima sempre. Recuar, jamais!”