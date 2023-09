Atletas de Cachoeiro se destacam nas Paralimpíadas Escolares 2023

Jovens atletas paralímpicos de Cachoeiro fizeram bonito na etapa regional das Paralimpíadas Escolares 2023, realizada na última semana, na cidade de São Paulo. Cinco representantes do município estiveram presentes nos jogos, destacando-se nas modalidades dardo, disco, arremesso de peso, atletismo e nado crawl.

Integrante do Bolsa Atleta Cachoeiro, Alice Colli Madergam apresentou ótimo desempenho e conquistou o segundo lugar na disputa do nado crawl.

Já o atleta Gabriel Costa da Silva trouxe para Cachoeiro três medalhas de ouro. Ele foi o grande campeão no lançamento de disco e dardo e no arremesso de peso, na classificação funcional F34 – sub18. Outro destaque foi Gabriel Pereira, na classificação funcional F57 – sub18, que também conquistou o primeiro lugar no lançamento de disco, de dardo e no arremesso de peso.

Kauan Barbosa Inácio e José Ricardo Souza disputaram provas nas modalidades de atletismos de 1500 e 400 metros e de salto em distância, na classe T20. Os paratletas alcançaram índices para a etapa nacional, que acontecerá de 27 de novembro a 2 de dezembro, também em São Paulo.

Os competidores são atendidos pelo Programa Nosso Esporte Cachoeiro, com suporte individualizado dos profissionais da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), que apoiou os atletas com transporte e acompanhamento de professores.

“Estamos muito felizes com o resultado dos nossos atletas; fomos muito bem representados. Agora é torcer para que tenham também excelente participação nas finais da competição. Para nós, é muito importante contribuir também com a categoria paralímpica, fazer parte da inclusão e proporcionar a evolução deles no esporte de alto rendimento, por meio de treinamento de alto nível”, salienta o secretário municipal Ramon Silveira.