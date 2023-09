Atletas de Kung Fu de Iúna conquistam 2 ouros no Brasileiro

Dois atletas de Kung Fu Wushu, do município de Iúna, na região do Caparaó, retornaram com medalhas de ouro do Campeonato Brasileiro da modalidade, disputado em Santa Catarina. A competição aconteceu entre os dias 6 e 10 deste mês e eles precisaram vencer algumas dificuldades para poderem competir. Isso foi registrado por matéria do portal Aqui Notícias, do dia 18 de julho, quando buscavam apoio financeiro para viajarem, realizando uma rifa.

Adson Silva de Souza e Nathã Torezani Toledo Ribeiro fazem parte da escola de artes marciais Shaolin Combat, de Iúna, e também são atletas da seleção capixaba. Além dos dois, a escola conta com outros lutadores que já conquistaram muitos títulos importantes, como campeonatos estaduais, interestaduais e brasileiros. No entanto, justamente por causa do alto custo da viagem, só foi possível levar dois atletas para a competição.

Contudo, eles acabaram recebendo apoio do município para despesas, como inscrição, hospedagem, alimentação, passagem e uniformes. Com isso, os lutadores iunenses estiveram entre os 700 atletas de vários pontos do País que participaram do 33º Campeonato de Kung Fu Wushu, na cidade de Bombinhas (SC), que disputaram as modalidades Wushu Sanda, Wushu Tuishou, Wushu Shuai Jiao e Wushu tradicional.

Atletas de Kung Fu tiveram outras conquistas

Eles trouxeram três medalhas para o município. Adson Silva conquistou uma medalha de ouro na modalidade Wushu Shuai Jiao, tornando-se bicampeão brasileiro. Além de uma medalha de prata na modalidade Wushu Tuishou. E Nathã Torezani ficou com a medalha de ouro na modalidade Wushu Shuai Jiao. Os dois lutadores foram recebidos com festa, em Iúna, com direito a desfile em um caminhão do Corpo de Bombeiros. “É uma grande conquista para nós e Iúna”, comemoram.

Nathã e Adson trouxeram três medalhas e desfilaram em carro do Corpo de Bombeiros em Iúna (Foto Ass. Com. Iúna).

Antes do Campeonato Brasileiro, os dois atletas de Kung Fu representaram o município no estadual da modalidade. E, agora, Adson irá participar do Campeonato Internacional de Kung Fu Shuai Jiao, que será realizado em Araraquara (SP), de 27 a 29 de outubro. “Vou ter a oportunidade de não só representar Iúna e o Espírito Santo, mas também o Brasil, nessa competição”, destaca Adson Silva.

Ele já conta com uma convocação para a Seleção Brasileira de Kung Fu Wushu e tem três títulos estaduais, além de, agora, ser bicampeão brasileiro da sua categoria, 65kg. O primeiro título foi conquistado no campeonato realizado em Goiânia (GO), ano passado.

Já Nathã Torezani, também, é atleta da Seleção Capixaba. Conta com vários títulos, sendo o atual campeão estadual nas modalidades Sanda e Shuai Jiao – na qual é campeão brasileiro, agora, na categoria 70kg.