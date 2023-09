Audiência pública virtual nesta quinta (21) apresentará orçamento de 2024

Nesta quinta-feira (21), os cachoeirenses poderão acompanhar uma audiência pública virtual em que serão apresentadas as propostas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) referentes ao ano de 2024.

A transmissão será realizada a partir das 14h, no canal oficial da Prefeitura de Cachoeiro no YouTube – youtube.com/semcoscachoeiro.

Importante elemento das finanças do município, a LDO é o dispositivo legal que define as metas e as prioridades fiscais da administração pública municipal. Ela é responsável por estabelecer os parâmetros para a elaboração da LOA, que reúne o orçamento do município e a forma como ele será aplicado, durante o ano, levando em conta a arrecadação prevista.

Após a audiência pública, tanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias quanto a Lei Orçamentária Anual serão encaminhadas para a Câmara Municipal de Cachoeiro para apreciação do Poder Legislativo.