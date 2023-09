Autoridades debatem políticas para pessoas com transtornos em Cachoeiro

Os desafios enfrentados por pessoas que têm transtornos neurobiológicos – como o Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno Opositivo Desafiador (TOD), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e dislexia – foram abordados na quinta-feira (31) com a população de Cachoeiro de Itapemirim em reunião promovida pela frente parlamentar da Assembleia Legislativa (Ales) que trata do tema na Casa.

A reunião, que ocorreu na Câmara Municipal, teve a participação de familiares, profissionais da saúde na área, membros do Legislativo e convidados envolvidos no tema. Tais transtornos acontecem devido a problemas no desenvolvimento cerebral e costumam afetar diversos âmbitos da vida do indivíduo, como o social, educacional e profissional. Muitos deles têm sintomas iniciais precoces, antes da idade escolar, por isso é necessário que pais ou responsáveis fiquem atentos aos marcos de desenvolvimento das crianças.

A iniciativa do presidente da frente parlamentar, deputado Allan Ferreira (Podemos), teve como objetivo discutir políticas públicas de inclusão e igualdade de direitos junto às pessoas que necessitam de projetos e ações em defesa dos cidadãos que se enquadram nesse segmento.

“Foi muito especial e produtivo nosso encontro em Cachoeiro. É sempre desafiador e ao mesmo tempo sensível abordar sobre o tema. Procuro desenvolver o trabalho em prol do grupo, são muitos desafios ainda. Com esses debates, onde temos a presença de envolvidos nas situações, temos um ambiente interessante para discutir e propor projetos que realmente contribuirão para ações assertivas”, comentou o deputado.