Avaliação da gestão pública em Cachoeiro será divulgada neste sábado (9)

A partir deste sábado (9), o AQUINOTICIAS.COM, em parceria com o Instituto Solução, começa a divulgar as pesquisas de avaliação dos mandatos dos prefeitos do Sul do Espírito Santo. A primeira cidade avaliada é Cachoeiro de Itapemirim. Durante três dias, 587 pessoas foram ouvidas na sede e no interior do município.

A pesquisa vai mostrar a avaliação do mandato do prefeito Victor Coelho (PSB), e também apontar quais os principais problemas enfrentados pelos moradores da maior cidade do Sul do Estado. A Câmara de Vereadores também foi avaliada na pesquisa.

Os números serão divulgados a partir das 10h deste sábado (9), no portal AQUINOTICIAS.COM. A pesquisa também apontará as intenções de voto para prefeito em 2024.

“Tradicionalmente, o nosso grupo, um ano antes das eleições, faz esse trabalho de avaliação dos mandatos, e em 2023 não será diferente. Essa pesquisa é importante para balizarmos como está o gestor: como está o trabalho? Onde ele está acertando? Onde ele está errando? E, obviamente, preparar os próximos gestores dessas cidades”, destaca o diretor do Grupo Folha do Caparaó (GFC), Elias Carvalho.