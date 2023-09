Avenida de Cachoeiro começa a receber intervenções no trânsito; veja como ficará

A avenida Francisco Lacerda de Aguiar, em Cachoeiro de Itapemirim, começa a receber intervenções no trecho compreendido entre o Posto Senna e a Viação Itapemirim.

O trecho vai receber nova sinalização, otimização de semáforos e requalificação de faixas, além da a criação de uma nova rotatória de fluxo contínuo no local conhecido como “trevo da Itapemirim”, substituindo o atual retorno em frente à viação Itapemirim, que terá seu conjunto semafórico removido.

Para a adequação alguns sentidos de ruas serão alterados. A rua São Camilo de Lellis passará a ter sentido único em direção ao Centro Universitário São Camilo, assim como a rua Amin Almir Sader, lateral do Shopping Sul, terá mão única em direção à avenida Francisco Lacerda de Aguiar.

Com isso, os condutores que descerem a rua Clarice Toledo de Carvalho (Colégio Adventista) deverão realizar uma conversão obrigatória à direita na rua São Camilo de Lellis.

Essa mudança de sentido também será implementada na rua Oswaldo Cruz, que terá um retorno semaforizado para acesso ao Centro e ao bairro Amarelo, em sua conexão com a avenida Francisco Lacerda de Aguiar.

Adicionalmente, as ruas Doutor Justino Hemerly e João Bezerra, no entorno do Posto Senna, serão convertidas em sentido único, em direção aos bairros Gilberto Machado e Amarelo, respectivamente.

