Bebê de 1 ano se afoga em poça no quintal de casa no ES

Uma criança, menino de 1 ano e 10 meses, sofreu um acidente doméstico, em São Maria de Jetibá, região serrana do Estado. De acordo com informações do Nucleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), ele teria se afogado em uma poça no quintal de casa, na área rural do município.

Ele foi levado, pela família hospital da cidade, mas diante da gravidade do caso, o SAMU 192 foi acionado e detectou a necessidade de transporte urgente para o pronto-socorro do Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, que fica anexo ao HPM, na capital Vitória (PS Dra. Milena Gottardi).

O bebê foi transferido pela equipe aeromédica no Notaer e, com 20 minutos, ele já estava no hospital para receber o tratamento adequado.