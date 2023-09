Bolsa Atleta Cachoeiro chega ao último dia de inscrição

O edital 2023 do programa Bolsa Atleta Cachoeiro chega ao seu último dia de inscrição. O prazo se encerra nesta segunda-feira (4).

As inscrições devem ser realizadas, das 12h às 18h, no setor de Protocolo da Secretaria Municipal da Fazenda (Semfa), localizado na rua 25 de março, em frente ao Shopping Cachoeiro.

Atletas, paratletas e atletas guias amadores em plena atividade esportiva podem concorrer ao auxílio, desde que atendam aos critérios e categorias estabelecidos no edital.

Ao todo, serão concedidas 28 bolsas ao longo de 12 meses, distribuídas da seguinte forma: dez bolsas no valor mensal de R$ 200 para a categoria Estudantil; dez bolsas de R$ 400 para a categoria Estadual; seis bolsas de R$ 500 para a categoria Nacional; e duas bolsas no valor de R$ 750 para a categoria Internacional.

O Bolsa Atleta tem a finalidade de auxiliar nos custos relacionados à alimentação, assistência médica, odontológica, psicológica, nutricional e fisioterápica, além de despesas com medicamentos, suplementos alimentares, transporte, treinamentos, competições, aquisição de equipamento esportivo, vestimenta, honorários técnicos e mensalidades de academia de ginástica.

Para acessar todas as informações necessárias sobre o processo de participação, incluindo a ficha de inscrição, é possível consultar o edital no site cachoeiro.es.gov.br/editais.

Confira o cronograma do edital 001/2023 da Semesp:

Período de inscrições: 4 de agosto a 4 de setembro.

Divulgação do resultado preliminar: Em até 3 dias úteis após a divulgação do resultado preliminar.

Divulgação do resultado final: Em até 7 dias após a análise dos recursos, se houver, pela Comissão de Avaliação.

