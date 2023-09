Bom ou péssimo? Eleitores avaliam trabalho da Câmara de Cachoeiro

A atuação dos vereadores da cidade de Cachoeiro de Itapemirim obteve avaliação regular pela maior parte dos eleitores do município, entrevistados, entre os dias 4 e 7 de setembro, pelo Instituto Solução em parceria com o AquiNotícias.com.

Segundo o levantamento, o trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal de Cachoeiro é visto como regular por 44,5% dos cachoeirenses; como boa, por 11, 4% e ruim por 14,7%.

A pesquisa ainda aponta que 16, 7% avaliam o Poder Legislativo como péssimo. Apenas 2,0 % dos entrevistados classificam a atuação dos vereadores como ótimo. Aproximadamente 10,7% não sabe ou não respondeu

O estudo ouviu cerca de 587 pessoas na sede e no interior da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. A margem de erro é de 4.9% para mais ou para menos.

