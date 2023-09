BRK reúne funcionários para falar sobre saúde emocional

No mês de valorização da vida, a BRK promoveu uma ação com os funcionários para falar sobre a importância da saúde emocional. O evento foi realizado na última semana, na empresa, e contou com a palestra da psicóloga e doutora em psicologia social Flávia Moreira Oliveira, da Unimed Sul Capixaba.

Com o tema “Conhecer e reconhecer suas emoções: primeiros passos para a saúde emocional”, a palestra destacou os principais sinais e sintomas que indicam uma possível diminuição da qualidade da saúde mental e emocional. O momento também foi usado para esclarecer sobre as opções de tratamento e orientar sobre as ações que podem ser integradas no dia a dia para a manutenção da qualidade de vida e da saúde.

“A campanha Setembro Amarelo se posiciona como uma relevante estratégia de inserção da reflexão e fortalecimento do tema saúde mental em nosso cotidiano. Estamos habituados a observar as alterações e os processos de adoecimento do nosso corpo e, por meio de campanhas como essa, podemos desmistificar e incentivar o cuidado e a atenção que devem ser dadas aos processos mentais e emocionais de nossa vida, em especial ao suicídio”, ressalta Flávia.

Ela diz ainda que o suicídio é um fenômeno que ocorre no mundo inteiro. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. No Brasil, os números se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média, 38 pessoas por dia.

Flávia frisa que os adultos passam a maior parte de seu dia no ambiente profissional e que os processos de trabalho, o clima e a cultura organizacionais são vivenciados de modo intenso e constante pelos colaboradores, impactando diretamente na rotina, na percepção de si mesmos e na construção das relações. “As empresas podem contribuir para a manutenção da saúde dos funcionários ao estabelecerem espaços de confiança e transparência, de reflexão e aprimoramento dos processos de trabalho, bem como promovendo projetos de disseminação de informações e espaços de acolhimento para o adequado direcionamento das questões de saúde”, orienta.

Na BRK, uma das iniciativas é o Programa Viva Bem, que oferece assistência psicológica, financeira, jurídica, nutricional, fisioterápica e pedagógica, além de apoio nas áreas de educação física, serviço social e pet. O benefício é estendido aos familiares e funciona por meio de um telefone 0800. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, e tem suporte especializado.

Há também a Dra. Saúde, suporte remoto que permite acesso a serviços como Telemedicina, Central Clínica 24 horas, Telepsicologia, acompanhamento de gestantes, Coaching Nutricional, Coaching Esportivo e opinião médica especializada.

A técnica de enfermagem da BRK em Cachoeiro, Dayana Martins Braga, afirma que as ações desenvolvidas reforçam o compromisso da concessionária com a saúde e a qualidade de vida dos funcionários. “Assim como os programas existentes, as palestras são uma forma de chamar a atenção dos profissionais sobre questões importantes, como o Setembro Amarelo. O objetivo foi orientar os funcionários sobre a necessidade de observar as próprias emoções e a importância de compartilhar os sentimentos como medidas de cuidado com a saúde mental e emocional”, diz Dayana.