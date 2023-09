Cachoeiro: APP da prefeitura oferecerá serviços de saúde na palma da mão

A Feira de Negócios e Agroturismo de Cachoeiro de Itapemirim traz uma série de novidades para a sua 17ª edição, que acontece de 27 a 30 de setembro, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto.

Entre os destaques está o lançamento do aplicativo Cachoeiro On Line, que dará acesso à população a uma série de serviços oferecidos pela administração municipal.

Nesta sexta-feira (22), Anne Katery, coordenadora especial de Cidades Inteligentes, que representou o coordenador executivo de Tecnologia, Inovação e Cidades Inteligentes de Cachoeiro, Elcio Paes de Sá Neto, antecipou algumas funcionalidades do aplicativo.

“É um aplicativo único que vai expor todos os serviços da prefeitura, inclusive os da Ouvidoria. Qualquer solicitação, qualquer tipo de protocolo ou necessidade que o cidadão venha ter vai estar lá disponível nesse aplicativo”, explica.

A tecnologia ainda disponibilizará carteirinhas do atleta, do idoso e do autista. Nos próximos 30 dias, após o seu lançamento, o aplicativo também passará a disponibilizar o agendamento de serviços de saúde.

“Nós estamos interligando ainda aos sistemas de saúde. Eu acredito que em 30 dias o módulo agendamento de saúde já estará disponível. A gente já está trabalhando em prol da integração desse sistema”, afirmou.

O aplicativo Cachoeiro On Line será disponibilizado para download a partir do dia 27, durante uma palestra que será ministrada pelo coordenador executivo de Tecnologia, Inovação e Cidades Inteligentes, Elcio Paes de Sá Neto.

A Feira de Negócios é uma realização da Prefeitura de Cachoeiro, em parceria com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços do município (Acisci), e conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Confira a programação completa em www.cachoeiro.es.gov.br.