Cachoeiro conta com tecnologia na prevenção de cheias do rio Itapemirim

A Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim conta apoio de uma tecnologia do Governo Estadual para monitorar, com até 12 horas de antecedência, as cheias na cabeceira da Bacia do Rio Itapemirim.

O sistema é da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), que captou informações a partir das Estações Hidrológicas já existentes (sistema elétrico), Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e instalou outras três na bacia do Itapemirim, o que permite monitorar os principais pontos de contribuições do rio.

Os dados coletados embasam os alertas emitidos pela Agência. A prefeitura de Cachoeiro forneceu as informações necessárias para formulação dos cálculos e assessorou na instalação das estações hidrológicas.

Nesse sentido, a Defesa Civil se prepara para os períodos chuvosos, que iniciam, geralmente, em novembro. O órgão também acompanha o comportamento da vazão em Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) de municípios da região sul capixaba e do nível do rio Castelo, que têm impacto no Itapemirim.

Além disso, também há o monitoramento do distrito de Pacotuba, que costuma ser a primeira região do município afetada com inundação em casos de cheia do rio.

Nas épocas chuvosas, a população pode acompanhar a medição do nível, registrada de hora em hora, pelo site www.cachoeiro.es.gov.br/defesa-civil/plantao-defesa-civil.

Macrodrenagem vai solucionar alagamentos

Em Cachoeiro, avançam as obras de macrodrenagem, que visam a resolução de problemas crônicos relacionados aos períodos de chuvas. Atualmente, uma das frentes do trabalho se encontra no Nova Brasília, principal região beneficiada com o investimento, que dará fim aos frequentes alagamentos.

Fruto de um investimento de R$ 55,2 milhões, com recursos do Governo do Estado do Espírito Santo, serão realizados, além de intervenções de micro e macro drenagem; serviços de pavimentação, urbanização, paisagismo; além de sinalização horizontal, vertical e semafórica.