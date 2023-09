Cachoeiro lança projeto de combate à violência contra a mulher

A Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), lançou, nesta quinta-feira (21), o Projeto Homem que é Homem, importante ferramenta no combate à violência contra a mulher.

A Solenidade foi realizada no auditório do Ministério Público de Cachoeiro de Itapemirim, situado à rua Araraquara, bairro Independência.

Desenvolvido e idealizado por psicólogos e assistentes sociais da Polícia Civil, o projeto foi concebido para prevenir e contribuir para a redução do índice e reincidência de violência contra a mulher, promovendo a prevenção de agressões por meio da construção de recursos e habilidades não-violentas nas relações interpessoais, especialmente com os cônjuges e familiares.

A iniciativa tem o objetivo de, no âmbito da violência contra a mulher, conscientizar os agressores e, assim, contribuir para a redução das estatísticas de reincidência desse tipo de crime.

O público-alvo serão homens, autores de violência doméstica, encaminhados pelo Ministério Público e Poder Judiciário, que participarão de encontros semanais envolvendo roda de conversa, palestras, dinâmica de grupo, debates, apresentações de vídeos, entre outras atividades.

“Estamos comprometidos em promover a equidade de gênero e erradicar a violência contra a mulher. Acreditamos que todos os cidadãos devem viver em um ambiente onde seus direitos e dignidade sejam respeitados. Agradecemos a todos os envolvidos neste projeto e aos parceiros que tornaram isso possível. Juntos, podemos fazer a diferença em nossa sociedade”, destaca a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Márcia Bezerra.

“Como gestores públicos, temos a responsabilidade de adotar medidas concretas para combater todas as formas de violência contra a mulher, e essa parceria com a Polícia Civil, por meio do projeto Homem Que é Homem, veio para reforçar esse tema”, afirma o prefeito Victor Coelho.

Presenciou ou foi vítima de uma agressão? Denuncie!

É possível realizar denúncias de casos de agressão à mulher por telefone, ou, presencialmente, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Cachoeiro, localizada na rua Coelho Melo, nº 1, no bairro Independência, em frente ao Fórum.

Canais de denúncia:

180 — Central de Atendimento à Mulher;

197 — Polícia Civil;

190 — Polícia Militar;

(28) 3155 5084 — Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Cachoeiro.