Cachoeiro promove fórum de combate à violência contra o idoso em outubro

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) e o Conselho Municipal do Idoso de Cachoeiro de Itapemirim realizam, no próximo dia 4 de outubro, o I Fórum Municipal de Enfrentamento à violência contra a Pessoa Idosa.

O evento acontecerá no Salão da Igreja Católica São José, Bairro Ferroviários, a partir das 8h, com um extenso debate intersetorial voltado para promover a conscientização e a construção de estratégias eficazes de combate à violência contra a pessoa idosa.

A programação incluirá uma palestra com Lucas Lobato La Rocca, promotor de justiça; exposição sobre casos concretos de violência contra a pessoa idosa, com Marilene Depes, gerontóloga e presidente do Conselho Municipal do Idoso e uma mesa redonda com a advogada Renata Nascimento.

O fórum será aberto ao público. Para participar, basta, ao interessado, realizar o credenciamento no dia e local do evento.

Para a Secretária de Desenvolvimento Social de Cachoeiro, Márcia Bezerra, será um excelente momento de destacar a importância do tema do evento para a sociedade.

“Estamos comprometidos em criar um ambiente seguro e acolhedor para nossos idosos. É uma oportunidade para que todos os setores da sociedade se unam, compartilhem conhecimentos e experiências, e trabalhem juntos para erradicar a violência contra a pessoa idosa”, afirma.

Programação

7h30 — Credenciamento e café

8h30 — Abertura Oficial

9h30 — Palestra Magna sobre o Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa — Dr. Lucas Lobato La Rocca Promotor de Justiça

10h30 — Exposição sobre casos concretos de violência contra a Pessoa Idosa — Marilene De Batista Depes — Gerontóloga e Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Cachoeiro de Itapemirim

13h20 — Apresentação Cultural

13h30 — Participação Especial sobre Direitos da Pessoa Idosa com Dr.ª Renata Sabra Baião Fiório Nascimento — Advogada Coordenação da Mesa — Simone Machado Pereira Catani — Conselheira do Conselho Municipal do Idoso de Cachoeiro de Itapemirim

15h — Lanche comemorativo ao Dia Internacional do Idoso

16h — Encerramento