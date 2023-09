Cachoeiro se despede de Beto Souza, referência na cultura da cidade

Na manhã desta segunda-feira (11), faleceu o do fundador do Cineclube Jece Valadão, Carlos Roberto de Souza, o Beto. Ao longo dos anos, Beto se tornou uma referência para a cultura em Cachoeiro de Itapemirim.

O Cineclube Jece Valadão lamentou a morte de Beto e prestou uma homenagem a seu fundador:

“Nos anos 1960, quando já trabalhava como comerciante, Beto criou, junto a alguns amigos, o Cineclube Glauber Rocha, um pequeno coletivo para ver e debater filmes que estavam em cartaz nos cinemas da cidade, e também alguns que eram exibidos pelo próprio grupo de forma quase clandestina, driblando a censura. Também nesse período, foi presidente da Casa do Estudante.

Em 2006, quando era coordenador de Centros Culturais da Secretaria Municipal de Cultura de Cachoeiro, Beto e outras personalidades cachoeirenses fundaram o Cineclube Jece Valadão, com a presença do próprio Jece Valadão, que receberia uma homenagem durante a Festa de Cachoeiro.

Desde então, o cineclube tem deixado sua marca na cultura cachoeirense, promovendo sessões de filmes, mostras e festivais, saraus e preservando a memória do município por meio de filmes e revistas. Em 2021, durante o I Festival Tela Curta Cachoeiro, tivemos a oportunidade de lhe entregar uma singela placa de homenagem por todo o seu legado.

Beto, acima de tudo, era uma pessoa doce, alegre, que gostava de estar com a família, com os amigos, rodeado de gente. Tudo para ele era uma “maravilha!”, “maravilhoso!”. Nos anos mais recentes, o chamávamos carinhosamente de “Tio Beto”. Estará para sempre em nossos corações e na história de Cachoeiro!”, finaliza a nota.

O velório de Beto acontece na Brasil Med, localizado no bairro Ferroviários, e o sepultamento será às 9h desta terça-feira (12).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.