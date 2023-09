Câmara de Cachoeiro aprova pagamento do piso da enfermagem

A Câmara Municipal de Cachoeiro aprovou, na sessão ordinária desta terça-feira (5), o Projeto de Lei No 70/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a pagar o piso salarial nacional aos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem do município. O novo piso está previsto na lei federal nº 14.434, de 04 de agosto de 2022, e somente este mês os recursos para o pagamento começaram a ser repassados aos municípios pelo Governo Federal.

O projeto foi protocolado na Câmara na última quarta-feira (30) em regime de urgência e aprovado por unanimidade entre os vereadores. “Estamos muito felizes por votar essa matéria tão importante que é uma grande vitória para os servidores da saúde. Nós não temos prerrogativa de mexer no orçamento ou criar despesas para o município, mas quando o prefeito encaminha para esta Casa qualquer Projeto de Lei que beneficie os servidores, nós estamos prontos para votar a favor. Estaremos sempre do lado dos servidores”, ressaltou o presidente Brás Zagotto (Podemos).

“Essa é uma valorização mais do que justa e merecida a esses bravos profissionais que dedicam suas vidas a cuidar de outras vidas”, continuou Brás.

De acordo com o prefeito Victor Coelho, o pagamento será feito já na próxima folha de pagamento. “Vale lembrar que o recurso é suficiente para o pagamento do complemento agora no ano de 2023, mas contamos que, para 2024, o Governo Federal continuará cumprindo esse importante compromisso com os profissionais da enfermagem”, explicou Victor.