Câmara de Cachoeiro realiza palestra em alusão ao Setembro Amarelo

Em um mundo cada vez mais acelerado e repleto de desafios, a saúde mental tem sido um pilar frequentemente negligenciado. Nesse sentido, neste mês, a Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim faz um apelo à sociedade para focar neste tema delicado e, muitas vezes, estigmatizado: a prevenção ao suicídio.

Por meio a Ouvidoria Legislativa e em parceria com a Prefeitura de Cachoeiro, a Câmara realiza na próxima quinta-feira (14), uma palestra com o tema “Você não está sozinho”. O evento está marcado para as 8h30, e será realizado no plenário Elias Moysés, com uma palestra ministrada pela Psicóloga Juliete Olinda Buffon Mesquita.

Anualmente a campanha Setembro Amarelo destaca a urgência em discutir e combater esse grave problema de saúde pública. Em 2023, com o lema “Se precisar, peça ajuda!”.

O vereador e Ouvidor Legislativo, Alexandre Andreza Macedo (Alexandre de Itaoca – PSB), destaca a importância de falar sobre o tema por meio de abordagem múltipla, que trate desde questões como cuidados com a saúde física e mental, passando por prevenção do sofrimento psíquico e consequentemente pela prevenção ao suicídio. “O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. No Brasil os números só crescem. Falar e debater sobre saúde mental ajuda a superar o preconceito em torno das questões sobre o adoecimento psicológico e buscar saídas para ambientes mais saudáveis e produtivos”, relatou.

“Todos nós devemos atuar ativamente na conscientização da importância que a vida tem e ajudar na prevenção do suicídio, tema que ainda é visto como tabu. É importante falar sobre o assunto para que as pessoas que estejam passando por momentos difíceis e de crise busquem ajuda e entendam que a vida sempre vai ser a melhor escolha”, finalizou o presidente da Câmara, Brás Zagotto (Podemos).

Questão de saúde pública

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), o suicídio é responsável por mais mortes anualmente do que HIV, malária, câncer de mama, guerras e homicídios. Entre os jovens de 15 a 29 anos, ele figura como a quarta maior causa de morte, seguida por acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. No Brasil, os números também são alarmantes: o Ministério da Saúde revelou em 2022 que houve aumento de 49,3% nas taxas de mortalidade de adolescentes de 15 a 19 anos entre 2016 e 2021.

Serviço:

Data: 14/09/2023

Hora: 08h30

Local: Plenário Elias Moysés, Câmara Municipal de Cachoeiro