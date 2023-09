Câmara de Dores do Rio Preto suspende concurso por tempo indeterminado

A Câmara de Vereadores de Dores do Rio Preto divulgou a suspensão do Processo Seletivo para a formação de cadastro reserva de Contador.

Em comunicado divulgado no site do órgão, a informação é de que o Processo Seletivo está suspenso por tempo indeterminado.

O edital havia sido publicado no dia 1º de setembro e os profissionais teriam remuneração mensal de R$ 3.893,27, referente à carga horária de 20 horas semanais.

Os candidatos deveriam comprovar a escolaridade exigida de ensino superior completo em ciências contábeis, bem como ter registro no respectivo conselho de classe, idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos que constavam no edital.

As inscrições seriam nos dias 11 e 12 de setembro de 2023, na sede da Câmara Municipal de Dores do Rio Preto.

O prazo de validade do presente Processo Seletivo era de 12 meses, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Até a publicação desse material, a presidência da Casa não retornou à reportagem para explicar as razões da suspensão.