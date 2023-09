Caminhada de Miguel a Miguel reuniu cerca de 450 pessoas no interior de Cachoeiro

O último domingo (24) foi de muita animação no interior de Cachoeiro, com a realização da terceira edição da “Caminhada de Miguel a Miguel”, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult). Cerca de 450 pessoas participaram da atividade e puderam curtir as belezas naturais da região.

Os caminhantes percorreram um trajeto de oito quilômetros entre a Igreja São Miguel Arcanjo, no distrito de Itaoca, e a localidade de Usina São Miguel, no distrito de São Vicente. Antes da caminhada, os participantes se prepararam com um café da manhã comunitário e exercícios de aquecimentos e alongamento.

Para a realização da Caminhada de Miguel a Miguel, a Semcult também contou com apoio das Secretarias de Agricultura (Semag), Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), Manutenção e Serviços (Semmat), Saúde (Semus), Administração (Semad) e de Segurança e Trânsito (Semseg), além de outras parcerias importantes, como o Sebrae, a Diocese de Cachoeiro, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

“Ficamos muito satisfeitos com a adesão do público. O passeio foi excelente e cumpriu nosso objetivo, que era de apresentar as belezas naturais da nossa região e divulgar o turismo rural e religioso em Cachoeiro”, expressa o subsecretário municipal de Turismo de Cachoeiro, Fernando Martins.

Foto: Patricia Pim/PMCI