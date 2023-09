Caminhoneiro é amarrado e abandonado na BR-101 após ter carga roubada

Um caminhoneiro que fazia o transporte de leite em pó do município de Serra, no Espírito Santo, para a Bahia, foi amarrado e abandonado na BR-101, após criminosos terem roubado a carga do produto, nesta quarta-feira (6).

Segundo a vítima, em depoimento a polícia, os suspeitos, que estavam armados, o renderam quando ele parou em um posto de combustível para lanchar e passar a noite.

Após assumirem o controle do caminhão, eles deslocaram o veículo para a localidade de Moitinho, no município de Itabela, na Bahia, onde transferiram a carga para outro veículo.

Os suspeitos fugiram, deixando o caminhoneiro amarrado na localidade. O motorista do caminhão não ficou ferido na ação e conseguiu pedir ajuda às margens da rodovia, após horas de desespero.

Não há informações sobre a autoria e motivação do roubo. O caso é investigado pela polícia da Bahia.