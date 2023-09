Campanha de vacinação antirrábica na Serra tem início no sábado (23)

A Campanha de Vacinação Antirrábica na zona urbana da Serra tem início no próximo sábado (23) e domingo (24), das 7h às 17h, em 105 postos instalados em diversos bairros do município.

O Dia D da Campanha está previsto para ocorrer das 10h às 19h, no dia 30 de setembro, no Shopping Mestre Álvaro. Neste dia, também haverá vacinação, das 8h às 14h, na zona rural da Serra nos seguintes locais: Muribeca, Belvedere, Santiago da Serra, Pitanga, Cidade Nova da Serra, Putiri, Residencial Nova Almeida e Agrovila. No dia 1º de outubro, a campanha acontece no Shopping Montserrat, das 10h às 19h.

A campanha volta a acontecer na semana seguinte, nos dias 7 e 8 de outubro, com 108 pontos de vacinação espalhados pela cidade.

Todos os cães e gatos devem ser imunizados anualmente contra a raiva a partir dos três meses de idade, podendo, inclusive, serem vacinadas cadelas e gatas prenhas ou que estejam amamentando.

A lista dos locais de vacinação está disponível para consulta no final desta matéria. A campanha anual é uma ação do Programa de Controle e Profilaxia da Raiva da Secretaria de Saúde da Serra.

Cabe ressaltar que a vacinação na zona rural aconteceu nos meses de julho e agosto. Além disso, durante todo o ano, também é possível vacinar seu animal no Centro de Vigilância Ambiental em Saúde (VAS), localizado na BR-101, s/n, em Jardim Limoeiro. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h.

Serviço

Campanha de Vacinação Antirrábica

Início da Campanha: sábado (23) e domingo (24), das 7h às 17h, em 105 postos de vacinação em diversos bairros da Serra, conforme tabela em anexo ao fim desta matéria.

Dia D da Campanha: dia 30 de setembro, no Shopping Mestre Álvaro, e no dia 1º de outubro, no Shopping Montserrat. Nos dois dias a vacinação será das 10h às 19h. No dia 30 de setembro, também haverá vacinação na zona rural da Serra, das 8 às 14 horas, nos seguintes locais: Muribeca, Belvedere, Santiago da Serra, Pitanga, Cidade Nova da Serra, Putiri, Residencial Nova Almeida e Agrovila.

Encerramento da Campanha: dias 7 e 8 de outubro, das 7h às 17h, em 108 postos de vacinação em diversos bairros da Serra.