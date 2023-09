Central de Benefícios de Cachoeiro já realizou quase 80 mil atendimentos

Após completar três anos de sua inauguração, no último mês de agosto, a Central de Benefícios de Cachoeiro se aproxima da marca de 80 mil atendimentos feitos à população.

Inaugurado no ano de 2020, o equipamento público oferece serviços relacionados a programas e benefícios sociais, como: orientações e requerimentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC); Benefícios Eventuais (como auxílio natalidade e auxílio funeral); Tarifa Social de Água e Esgoto e Passe Livre; inclusão e atualização do Cadastro Único para programas sociais (CadÚnico) e orientações sobre o programa Bolsa Família.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), o espaço ganhou, recentemente, uma nova sede, situada na avenida Nossa Senhora da Consolação, nº 132, bairro Vila Rica (antiga sede da Viação Flecha Branca), com uma melhor estrutura para cidadãos e servidores.

“Sem dúvidas, a Central de Benefícios foi um marco importante em nossa rede de assistência social. Com ela, ampliamos os atendimentos à população e concentramos diversos serviços em um mesmo espaço, que junto aos Cras, formam uma rede que acolhe e auxilia as famílias que mais precisam”, afirma Márcia Bezerra, secretária municipal de Desenvolvimento Social de Cachoeiro.

Para o prefeito Victor Coelho, a Central de Benefícios representa um grande avanço para a rede municipal de assistência social que, recentemente, recebeu outras importantes entregas, como o novo Cras do bairro Alto Independência, a reforma na unidade do bairro Zumbi e a construção de uma nova, no distrito de Soturno – obra que está em andamento.

“Foi uma importante entrega para fortalecer nossas ações de apoio às famílias em situações de vulnerabilidade social. O poder público tem o compromisso de atuar firmemente no acolhimento e no suporte a esse público, e nossa gestão não tem medido esforços para cumprir essa importante missão”, destaca.

Mais informações sobre os benefícios podem ser conferidas por meio do número (28) 3155- 5235 ou, ainda, no site www.cachoeiro.es.gov.br, na área de “Benefícios e Programas Sociais“, na página da Semdes.