Chef cachoeirense é destaque em reality show no Espírito Santo

A história do chef cachoeirense Raul Rodrigues Carvalho, de 33 anos, é realmente inspiradora. Ele seguiu sua paixão pela culinária e enfrentou desafios ao longo do caminho para se tornar um chef de destaque no Espírito Santo. Ele segue fazendo história e é um dos destaques do reality show Chef de Família, da TV Vitória/Record.

Raul é o único participante do Sul do Estado no programa e tem muito orgulho de representar Cachoeiro de Itapemirim. Mas, para chegar lá, Raul teve que acreditar no próprio sonho e apostar no imprevisível.

Desde muito jovem, Raul demonstrava interesse pela cozinha, colecionando memórias afetivas, uma delas: cozinhar com seu pai durante as viagens de caminhão.

Durante a adolescência, Raul começou a explorar a culinária e surpreendeu sua família com suas receitas copiadas de embalagens ou enlatados. Enquanto cursava Administração, o chef se apaixonou pelo conceito de Food Truck e decidiu empreender nessa área, focando em comida mexicana.

Foi preciso coragem para apostar em um conceito novo, que demandava muita criatividade. Raul trabalhou por três anos em seu próprio Food Truck, mas depois aceitou o convite de um amigo, o chef Luís, para ajudar em seu restaurante na Grande Vitória durante o Carnaval.

Raul fez uma mudança significativa em sua vida, deixando sua cidade natal, família e amigos para seguir seu sonho na culinária. Trabalhando ao lado de chef Luís e depois em um dos restaurantes mais renomados de Vitória, o cachoeirense teve a oportunidade de aprender com diversos chefs de destaque e crescer profissionalmente.

Raul foi convidado pelo chef Pedro para liderar um novo empreendimento na capital do Espírito Santo, consolidando ainda mais sua carreira na gastronomia. Além disso, teve a oportunidade de cozinhar ao lado de chefs renomados, incluindo alguns com estrelas Michelin, o que enriqueceu ainda mais sua experiência culinária.

Atualmente, Raul é chef de um novo restaurante em Vila Velha, que apresenta um conceito totalmente diferente e desafiador. Sua história é um exemplo de como a paixão, a determinação e a disposição para enfrentar desafios podem levar alguém a alcançar seus objetivos profissionais e seguir seus sonhos na área da culinária.

O reality show Chef de Família 6ª temporada, da TV Vitória/Record, vai ao ar aos sábados, às 14h.

Ricardo Dornelles Rubens Catarina Chef Luís Felipe

Raul Raul Dimmy ogro e Alessandro Eller Época do Food Truck Primeira prova do programa