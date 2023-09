Cidades capixabas recebem espetáculo que satiriza negacionismo científico

O aumento da propagação de notícias falsas e teorias da conspiração tem se tornado um grande obstáculo ao enfrentamento a problemas sociais contemporâneos, como foi com a pandemia de Covid-19. Buscando refletir sobre essa questão séria, mas com leveza, a Cia Nós de Teatro, de Cachoeiro de Itapemirim, apresentará o espetáculo “O mundo assombrado” em quatro cidades do Espírito Santo, entre setembro e outubro deste ano.

A primeira parada será em Itapemirim, na próxima sexta-feira (22), na escola estadual Leopoldino Rocha, em Itaoca. Depois, o espetáculo seguirá para Cachoeiro, Serra e São Mateus – confira o cronograma completo ao final do texto.

Inspirado no livro “O mundo assombrado pelos demônios”, do divulgador científico Carl Sagan, “O mundo assombrado” da Cia Nós de Teatro mistura performances teatrais, números musicais e paródias de programas de auditório, sempre com referências irônicas a pseudociências e crendices do senso comum. Durante as apresentações, também há momentos em que pessoas da plateia são convidadas a participar das atividades no palco.

O espetáculo foi apresentado pela primeira vez pela internet, durante a pandemia de Covid-19, e teve duas apresentações presenciais, respectivamente, em Guaçuí, em 2021, e Cachoeiro, em 2022.

“A temática que nós abordamos ganhou muita força nos últimos tempos. Entretanto, sabemos que esse tipo de debate não chega de forma acessível a regiões que não possuem os privilégios das regiões centralizadas. Por isso é tão importante apresentar este tipo de espetáculo nessas quatro cidades capixabas, que inclusive não contam atualmente com espaços específicos para espetáculos de artes cênicas”, comenta Marco Antônio Reis, diretor de “O mundo assombrado”.

No dia anterior a cada apresentação, também serão realizadas ações de sensibilização junto ao público-alvo, para que os presentes se sintam mais à vontade no ambiente do espetáculo.

“Não queremos apenas chamar as pessoas para assistirem a uma peça. Queremos dialogar com elas, nos aproximar, criar vínculo, afeto, proporcionar uma experiência”, explica Brenda Perim, artista da Cia Nós de Teatro que está coordenando o projeto junto com Marco Antônio Reis.

Oficina de Teatro Documentário

“O mundo assombrado” foi criado a partir de uma residência artística com o Coletivo Comum, de São Paulo, que pesquisa o conceito de Teatro Documentário há quase 30 anos. E a Cia Nós de Teatro pretende repassar esse conhecimento, oferecendo também oficinas sobre Teatro Documentário nas mesmas cidades das apresentações, voltadas para jovens de 18 a 29 anos.

O Teatro Documentário é um gênero teatral que tem como principal característica a utilização de fatos, documentos, memórias e outras fontes não-ficcionais para a construção do espetáculo cênico.

“Acreditamos que mostrar outras formas de fazer teatro é benéfico para a construção do público. Na diversidade podemos atingir diferentes interesses, e essa é uma linguagem pouco vista no Espírito Santo”, completa Brenda Perim.

Funcultura

“O mundo assombrado” é realizado com recursos do Fundo Estadual de Cultura do Espírito Santo (Funcultura). O espetáculo foi selecionado na linha de financiamento para Teatro, dentre os editais lançados em 2021 pela Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo (Secult-ES).

O mundo assombrado

Direção: Marco Antônio Reis

Residência artística: Fernando Kinas e Fernanda Azevedo (Coletivo Comum)

Elenco: Brenda Perim, Ananda Lugon, Raiza Dietrich, Marco Antônio Reis e Luan Tofano

Cenografia: Larissa Pereira, Marco Antônio Reis e Brenda Perim

Figurino: Larissa Pereira

Iluminação: Brenda Perim

Música Original: Luan Tófano

Sonoplastia: Luan Tófano

Agenda

Itapemirim

Apresentação: 22/09, 19h30

Oficina de Teatro Documentário: 23/09, 19h30

Local: EEEFM Leopoldino Rocha – Av. Maurício de Souza e Silva, s/n – Itaoca

Cachoeiro de Itapemirim

Ensaio aberto: 28/09, 19h30

Apresentações: 29 e 30/09 e 01/10, 19h30

Oficina de Teatro Documentário: 30/09, 9h30

Local: Centro Cultural Luz Del Fuego – R. Newton Prado, 29, Ibitiquara

Serra

Oficina de Teatro Documentário: 07/10, 9h30

Apresentação: 07/10, 19h30

Local: Centro Cultural Eliziário Rangel – R. Humberto de Campos, 1201 – São Diogo I

São Mateus

Oficina de Teatro Documentário: 21/10, 9h30

Apresentação: 23/10, 19h30

Local: Casa da Cultura Largo do Chafariz – Sítio Histórico Porto