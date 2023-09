Cinemas de Cachoeiro oferecem sessão adaptada para autistas

Os cinemas são ambientes que envolvem um fluxo grande de pessoas e bastante estímulos sensoriais, isso pode dificultar ou até mesmo contribuir para uma experiência não tão agradável para quem tem Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Apesar de algumas crianças e adultos com TEA conseguirem vivenciar a experiência sem desconforto, muitas precisam de um espaço com ajuste de luminosidade e som, por exemplo.

Pensando na inclusão e em receber esse público, os cinemas de Cachoeiro oferecem uma vez por mês uma sessão adaptada para autistas: a Sessão Azul.

Neste mês de setembro, a sessão acontece no próximo domingo (24), às 14h, no Cine Unimed, no Shopping Sul, com a exibição do filme ‘Os Peludos – Guardiões do Lar’.

Durante a sessão, as luzes da sala permanecerão acesas, e o volume do filme é mais baixo. Os ingressos para essa sessão são vendidos a R$ 10,00.

A Sessão Azul não é somente para os autistas, e sim para a família, amigos, e todo o público em geral. O intuito do Cine Unimed é promover a inclusão e uma maior interação entre o público.

Os Peludos – Guardiões do Lar

‘Os Peludos – Guardiões do Lar’ é do mesmo diretor da animação Teddy Boom e da série de filmes e de TV Kikoriki. Nem todo mundo sabe, mas a maioria das casas é protegida por criaturas arredondadas, peludas e invisíveis. O objetivo deles é manter a paz e a harmonia.

Só que um deles, meio rebelde, prefere morar sozinho, porque não aguenta mais cuidar da casa das pessoas. Quando descobre que seu lar vazio está sendo invadido por uma nova família, ele coloca em prática seus truques. Ele só não contava que uma nova moradora conseguiria vê-lo e, juntos, iriam viver uma louca e divertida aventura.

O longa é do mesmo roteirista do sucesso As Aventuras de Tadeo e As Aventuras de Tadeo 2: O Segredo do Rei Midas.

