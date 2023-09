Os Mercenários 4 estreia nos cinemas de Cachoeiro; confira a programação

O filme “Os Mercenários 4” estreia em todas as salas de cinemas de Cachoeiro. Confira a programação completa disponíveis nesta quinta-feira (21), até a próxima quarta-feira (27).

A equipe enfrenta um traficante de armas que comanda um enorme exército privado. Munidos com todas as armas inimagináveis, os Mercenários são a última linha de defesa do mundo.

Confira o trailer oficial do filme:

Além desse, outros filmes integram a programação. Confira!

Cine Unimed – Shopping Sul

SESSÃO AZUL DOMINGO 24 DE SETEMBRO

Os Peludos 2D

PREÇO ÚNICO R$ 10,00 – 14h00

Sala 01

After – Para Sempre 2D

Sábado e Domingo – 14h15 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Besouro Azul 2D

Sábado e Domingo – 16h00 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Som da Liberdade 2D

Todos os dias – 18h15 (Legendado)

A Freira 02 – 2D

Todos os dias – 20h45 (Dublado)

Sala 02

Som da Liberdade 2D

Somente Sábado e Domingo – 15h45 (Dublado)

Todos os dias – 18h30 21h15 (Dublado)

Sala 03

Os Peludos 2D

Somente Sábado e Domingo – 15h30 (Dublado)

Todos os dias – 17h15 (Dublado)

Os Mercenários 4 – 2D

Todos os dias – 19h00 21h00 (Dublado)

Sala 04

Elementos 2D

Sábado e Domingo – 14h45 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

A Noite das Bruxas 2D

Todos os dias – 17h00 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Nosso Sonho 2D

Todos os dias – 19h00 21h15 (Nacional)

Cine Ritz Perim Center

Sala 01

A Noite das Bruxas 2D

Sábado e Domingo – 15H00 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Os Peludos 2D

Todos os dias – 17h00 19h00 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

A Freira 02 – 2D

Todos os dias – 20h45 (Dublado)

Sala 02

Som da Liberdade 2D

Somente Sábado e Domingo – 15H45 (Dublado)

Todos os dias – 18h30 21h15 (Dublado)

Sala 03

Elementos 3D

Sábado e Domingo – 14h45 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

After – Para Sempre 2D

Todos os dias – 17h00 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Os Mercenários 4 – 2D

Todos os dias – 18h50 21h00 (Dublado)