Clientes da BRK podem fazer simulação de tarifa pela agência virtual

Os clientes da BRK em Cachoeiro de Itapemirim têm a oportunidade de fazer a simulação das tarifas de água e esgoto pela agência virtual Minha BRK (www.minhabrk.com.br). Esse e outros serviços estão disponíveis na ferramenta e podem ser solicitados sem sair de casa, simplificando e agilizando o atendimento.

Com o simulador, é possível prever o valor da próxima fatura. Para isso, é necessário informar dados como categoria do imóvel (residencial, comercial, industrial, pública ou social), tipo de ligação (água, esgoto ou água e esgoto) e número de imóveis abastecidos pelo mesmo hidrômetro. Já o consumo é calculado anotando o número de medição que consta na última fatura e subtraindo do atual número medido no hidrômetro (números na cor preta que aparecem no visor do hidrômetro).

O gerente comercial da BRK em Cachoeiro, Flávio Galindo, afirma que além de incentivar o consumo consciente, o monitoramento da conta ajuda no planejamento financeiro das famílias. “É uma alternativa inteligente para acompanhar o consumo e o valor correspondente e ainda conseguir monitorar possíveis vazamentos e picos de consumo”, explica.

A Minha BRK funciona desde 2020 e oferece facilidade no acesso de diversos serviços como troca de titularidade, religação, segunda via, minhas contas, histórico de consumo, autoleitura, simulador de faturas, débito automático, notificação de problemas, ligação nova e atualização cadastral. Para acessar a agência virtual, o cliente precisa estar com o seu cadastro atualizado.

Além da Minha BRK, a concessionária disponibiliza o atendimento via WhatsApp pelo número (11) 99988-0001, de segunda a sexta das 08h às 20h e sábados das 08h às 14h, e o telefone 0800 771 0001 e site, que funcionam 24 horas.